Kreative Unterstützung in Wülfrath Auktionsgruppe zugunsten der Tafel

„Es wäre wirklich schön, wenn wir mal wieder ein volles Lager hätten, um auch wirklich viele Waren gut verteilen zu können“, sagt Tanja Högström, Leiterin der Tafel Niederberg. Es handelt sich dabei um einen Hilferuf der Einrichtung in Form eines Videos, das die Tafel auf ihre Facebook-Seite Anfang April gestellt hat. Högström steht im Kühlhaus des Tafel-Lagers in Velbert vor den nahezu leeren Regalen. Es fehlt an haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Kaffee oder Konserven. Diese werden bei den regelmäßigen Verteilungen an Bedürftige in Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert zusätzlich dazu gepackt, wenn die bei den Supermärkten abgeholten Frischwaren nicht reichen.