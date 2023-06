Polizei ganz nah in Wülfrath Auf Streife mit der Neuen im Revier

Das Gefühl, durch die Straßen von Wülfrath zu gehen, ist an diesem Tag ein anderes. Die Passanten gucken genauer hin als sonst, grüßen überaus höflich. Das liegt aber nicht an mir, sondern vielmehr an meiner Begleitung. Streng genommen begleite ich sie. Die Rede ist von Stefanie Rempel. Sie ist die neue Bezirksdienstpolizistin. Seit Dezember 2022 gehört Wülfrath-Süd zu ihrem Revier. „So ganz streng nehmen wir die Grenzen hier aber nicht“, verrät sie mit einem Lächeln. Denn die Zusammenarbeit mit Kollegen Gero Giegeling, zuständig für Wülfrath-Nord, geht Hand in Hand.