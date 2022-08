Weinfest in Wülfrath : Auf ein Glas Wein in Düssel

Wülfrath Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause laden die Kutscherstuben wieder zum beliebten Weinfest auf dem Dorfplatz. Und die Gäste hatten bereits am Freitagabend Lust auf den edlen Tropfen und gemütliche Geselligkeit.

(am) Der Dorfplatz in Düssel ist noch bis Sonntag, 27. August, fest in der Hand von Weinliebhabern. Zum sechsten Mal lädt Organisator Frank Hamann von den Kutscherstuben zum beliebten und gemütlichen Weinfest Ende August ein, nachdem es coronabedingt zweimal ausfallen musste. Die ersten Weingenießer verköstigten bereits am Eröffnungsabend am Freitag die edlen Tropfen. Neben deutschen Sorten können sie auch erstmals aus internationalen Rebsäften wählen. Die Holzbuden verleihen dem Platz einen entsprechenden Rahmen, während die Gäste die Weine im Schatten der Bäume genießen und in guter Stimmung miteinander plaudern. Auch für das kulinarische Wohl ist bestens gesorgt und es gibt noch weitere Angebote. Das Weinfest startet Samstag um 12 Uhr und endet um 22 Uhr. Sonntag ist es von 12 bis 20 Uhr geöffnet.