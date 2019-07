Mettmanner Straße : Asphaltarbeiten an Kreisel gestartet

Asphaltarbeiten an Kreisel gestartet

Wülfrath Die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts im Kreisverkehr Mettmanner Straße gehen dem Ende entgegen. Das bestätigt der Landesbaubetrieb Straßen. NRW auf Anfrage unserer Redaktion.

Am Freitag, 26. Juli, haben die Schwarzdeckenarbeiten begonnen. Je nach Witterung und Verlauf werde am Samstag daran weitergearbeitet. „Je nach Witterung sei mit dem Abschluss der Arbeiten im Kernbereich (Kreisverkehr und Anschlussbereiche, bei denen ein Vollausbau erfolgt) in den nächsten zwei bis drei Wochen zu rechnen“, teilt Michael Schumacher von Straßen.NRW mit.