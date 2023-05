Blick hinter die Kulissen in Wülfrath Experimentierfreude im Chemielabor

Sicherheit steht an erster Stelle. Helm und Sicherheitsbrille sind ein Muss für alle, die das Gelände betreten wollen. Für die Besucher hält ASK Chemicals leuchtend rote Helme bereit, während die Mitarbeiter an ihren blauen Helmen zu erkennen sind. Der Weg ist nicht weit. Es geht eine Treppe empor und schon steht man mitten in einem Chemielabor. Lillian, Alina und Marijana sind schon da, tragen weiße Arbeitskittel und hören aufmerksam den Mitarbeitern zu, die für diesen Tag ausschließlich dafür da sind, die drei Mädchen einen Blick hinter die Kulissen eines Chemieunternehmens werfen zu lassen. Dabei lernen die Schülerinnen nicht nur die Aggregatzustände kennen, sondern dürfen auch selbst Hand anlegen und verschiedene Tests durchführen.