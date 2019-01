Wülfrath: Areal Kita Schulstraße wird auf Kampfmittel geprüft

Wülfrath Für die Stadtverwaltung Routine: Ein konkreter Verdacht auf Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs besteht nicht.

Die Bauarbeiten zur Errichtung der neuen Kindertagesstätte hätten eigentlich schon längst starten sollen. Die Verzögerung sei laut Stadt intensiven Abstimmungen und Untersuchungen von Sachverständigen, unterer Wasserbehörde und Auftragnehmern geschuldet. „Dass die Fertigstellung in diesem Jahr nicht mehr klappt, ist klar“, sagt Groppe. Nach jetzigem Ermessen wird es vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres soweit sein. Der Druck ist allerdings nicht ganz so groß, denn die Kinder sind versorgt. In die neue Kita an der Schulstraße soll die heutige dreigruppige Kita Wilhelmstraße einziehen.

Sobald der Umzug abgeschlossen ist, übernimmt ein freier Träger das Objekt an der Wilhelmstraße. Die Kinder, die dann an der Wilhelmstraße betreut werden, sind in einer Übergangslösung an der Kastanienallee untergebracht. Der Standort an der Kastanienallee soll schließlich zu einer Flüchtlingsunterkunft werden.