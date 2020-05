Genuss und Entertainment am Hammerstein : Tunnelcafé startet in die Saison, Würg plant Kleinkonzerte

Tunnelcafé startet in die Saison, Würg plant Kleinkonzerte

Genuss und Entertainment am Hammerstein

Samstag, 16. Mai, geht’s wieder los am Hammerstein. 2016 war für Bettina und Markus Wagner die erste Saison im Tunnelcafe. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Mit einem Konzert von Bo Wigger eröffnet das Tunnelcafé am Samstag die Saison am Zeittunnel. Natürlich mit den für die Gastronomie typischen Auflagen. Auch die Nachbarn der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, kurz Würg, planen Veranstanstaltungen. Ein entsprechendes Konzept wurde jetzt der Stadtverwaltung präsentiert.

Drei Mal musste der Start in die Saison verschoben werden. Wäre es nach Bettina und Markus Wagner gegangen, hätten sie ihr Tunnelcafé bereits Anfang April geöffnet. Doch die Corona-Epidemie verhinderte das. Längst geht es schrittweise zurück in die neue Normalität – auch für gastronomische Betriebe: Samstag, 16. Mai, sollen sich nun endlich die Türen am Hammerstein öffnen.