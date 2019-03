Wülfrath: Wülfrather machen die Sprache platt

Wülfrath In den Gesprächsrunden „Bergisch Platt kallen“ sammeln die Teilnehmer Begriffe aus Großmutters Zeiten. Ziel ist es, die lokale Mundart zu erhalten und weiterzugeben.

Wenn vor rund 150 Jahren die Kinder in der Wohnung Unordnung verursacht hatten, dann sprach die Mutter oder die Großmutter von „Körmel“. Sofern das Kind auch noch unartig war und Wiederworte gab, wurde es gebeten, die „Schnut“ oder die „Schnüss“ zu halten. Vielleicht trug die Mutter dabei sogar noch Rölleken in den Haaren, heutzutage sagen wir „Lockenwickler“. All diese Begriffe stammen aus dem Wülfrather Platt. Ein Dialekt, der heutzutage wohl kaum noch gesprochen, aber von einigen Senioren zumindest noch verstanden wird. Für den den Gesprächskreis „Bergisch Platt“ ein Grund mehr, den lokalen Dialekt zu pflegen. „Die Mundart war in meiner Jugendzeit verpönt. Meine Mutter zwang uns zu Hause, immer Hochdeutsch zu sprechen“, erzählt Rolf Julius. „Meine Großmutter hat aber Mettmanner Platt gesprochen.“

Mittlerweile ist Julius selbst Großvater und versucht, einiges der Mundart an seine Nachkommen weiterzugeben oder zumindest das Interesse dafür zu wecken. Seine eigenen Platt-Kenntnisse frischt er in der Gesprächsrunde „Bergisch Platt kallen“ auf, die regelmäßig im Niederbergischen Museum läuft. „Zunächst haben wir uns nur getroffen und Gedichte in Bergisch Platt vorgetragen“, sagt Eberhard Tiso, Vorsitzender des Trägervereins Niederbergisches Museum Wülfrath. Mittlerweile hat sich der Gesprächskreis weiterentwickelt und verfolgt ein Projekt: Während ihrer Treffen arbeiten die Senioren an einem Mundartwörterbuch. Die Idee dazu hatte übrigens Rolf Julius, der ein Büchlein über das Mettmanner Platt bearbeitet und eine Blättersammlung erstellt hat. Aus der werden bei jeder Sitzung nun die Begriffe Wort für Wort ins Wülfrather Platt übertragen. Pro Sitzung schaffen die Teilnehmer etwa einen DinA4-Zettel, dazwischen wird auch die ein oder andere Anekdote erzählt. „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann ist das Buch in etwa 16 Jahren fertig“, sagt Tiso scherzend.