Wülfrath : Stadt will Einsatz der Streetworker im neuen Jahr erhöhen

Wülfrath Der bereits aufgelöste Arbeitskreis „Vandalismus und Jugendschutz“ ist neu aktiviert worden und soll Lösungen erarbeiten. Bürgermeister Rainer Ritsche erklärt, warum das notwendig ist.

Der momentane Lockdown verhindert Treffen in größeren Gruppen auch für Jugendliche. Doch während der Sommermonate sah die Situation in Wülfrath noch anders aus. Immer wieder kam es zu Beschwerden von Anwohnern, weil die Treffen der jungen Leute an manchen stadtbekannten „Hotspots“ in Vandalismus und Pöbelei ausuferten.