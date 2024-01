Baupläne in Wülfrath Es formiert sich Protest gegen Baupläne in Düssel

Wohnen in Düssel ist idyllisch: Altes Fachwerk, viel Natur und Ruhe. Im Dorf soll künftig mehr Wohnraum geschaffen werden, konkret auf dem ehemaligen Sportplatz Düssel, der seit 2016 mit der Einstellung des Spielbetriebs brach liegt. Lange lag die Entwicklung der Fläche aber auf Eis. Im mai 2017 gab es bereits einen Aufstellungsbeschluss. Damals war die Idee, Einfamilienhäuser auf dem Areal zu errichten, die sich in die vorhandene Bebauung in Düssel integrieren soll.