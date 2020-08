Stadtteilentwicklung : Quartier Ellenbeek braucht Nahversorger

Wülfrath Die Anwohner leben gerne in ihrem Quartier. Theoretisch. Praktisch haben sie eine Menge wünsche, um ihren Stadtteil fit für die Zukunft zu machen. denn noch schöner wäre es mit Supermarkt und mehr Pflege und Ausbau der „grünen Lunge“.

„Der Einzelhandel beschäftigt uns hier besonders“, sagt Max Schultheiss. Bis vor Kurzem sei die Nahversorgung noch gut gewesen. Inzwischen haben REWE und Aldi geschlossen. „Fußläufig ist für die Bürger in Ellenbeek nichts mehr zu erreichen“, weiß Schultheiss. Dass hier gerade die älteren Menschen betroffen sind, ist den drei Kandidaten bewusst. „Manche können nicht mehr in die Stadt zum Einkaufen fahren“, sagt Moritz Zur.

Start Etwa 30 Anwohner formulierten jetzt Forderungen an die lokale Politik. Die zukünftige Entwicklung, Ansiedlung eines Nahversorgers und Wiederbelebung des Platzes sind Anliegen. „Ich will den begonnenen Dialog auch nach der Wahl weiterführen", erklärten WG und Rainer Ritsche.

Dass in der Ellenbeek, wo zwischen 3500 und 4000 Menschen wohnen, kein Supermarkt zur Verfügung steht, ist für viele Bürger nicht tragbar. „Das ist eine Schande“, schimpft ein 82-Jähriger, der bereits seit 60 Jahren hier lebt. „Da muss wieder was hin“, fordert er. „Das ist ganz wichtig, das muss an erster Stelle stehen.“ Dabei sind die Ansprüche nicht hoch. „Es muss gar nicht groß sein“, sagt der rüstige Senior, der noch Fahrrad fährt. Viele andere können das nicht. Max Schultheiss stimmt dem Mann zu.