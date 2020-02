Freizeit vor der Haustür : Osterferienspaß in der Schulstraße

Wülfrath Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist ab Montag, 9. März, möglich.

„Kinder machen Theater – Die kleine Hexe“ lautet das diesjährige Motto. Die teilnehmenden Kinder werden in verschiedene Theaterrollen schlüpfen. Außerdem lernen sie zu tanzen wie Hexen und erleben viele andere kreative, leckere, sportliche und mediale Aktionen rund um das Thema Theater. Der Ferienspaß richtet sich auch an Kinder mit Inklusionsbedarf.

Die Osterferien in Nordrhein-Westfalen beginnen in diesem Jahr am Montag, 6. April. Die Anmeldung beginnt am Montag, 9. März, um 16 Uhr im Kinder- und Jugendhaus in der Schulstraße 5. Wer an dem Tag nicht zu Gegend ist, kann danach zu den Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendhauses vorbeikommen.