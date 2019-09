Wülfrath : Anmeldung für Ferienaktion läuft

Wülfrath Immer mittwochs kann sich für die Teilnahme am „Herbstferienspaß“ im Kinder- und Jugendhaus angemeldet werden.

Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können, gemeinsam mit dem Team der Abteilung Kinder- und Jugendförderung, in den Herbstferien viele bunte, mediale und reale Abenteuer erleben. In der zweiten Herbstferienwoche, von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, erwartet die Kinder der „Herbstferienspaß“ im Kinder- und Jugendhaus Wülfrath, Schulstraße 5.

Im Fokus stehen spielerische Aktivitäten in der Turnhalle, Experimentieren in der Küche und das Ausleben der Kreativität, zum Beispiel beim Basteln. Dabei richtet sich der Herbstferienspaß auch an Kinder mit Inklustionsbedarf.