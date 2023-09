Kultur in Wülfrath „Die Knef“ ist Gast im nächsten Awo-Kulturbistro

Heute ist sie aber vor allem unvergessen durch ihre Chansons. Am bekanntesten von den Liedern ist wohl „Für dich soll’s rote Rosen regnen“. Regelmäßig würdigen immer wieder Sängerinnen das Werk der Knef mit verschiedenen Programmen, bei denen sie in die Rolle der Knef schlüpfen. Sie versuchen, die rauchige Stimme, das für Hildegard Knef so typisch Schnoddrige, aber immer auch Gefühlvolle zu imitieren. Natürlich ist niemand so gut wie das Original, aber viele Künstlerinnen kommen sehr nah dran. Wie nah, davon können sich Interessierte bei eine Knef-Hommage am 29. September, 19 Uhr, in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Schulstraße 13 selbst überzeugen.