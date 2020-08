Sachstand in Flandersbach : Anger-Umleitung nach Lok-Unglück wieder aufgehoben

Wülfrath Aufgrund des Lok-Unglücks in Flandersbach gibt es im Bereich der Anger ab Feuerwehrgerätehaus Bach abwärts in Richtung Heiligenhaus keine Beeinträchtigungen mehr. Das hat die Stadt Wülfrath jetzt auf Nachfrage beim Amt für technischen Umweltschutz des Kreises Mettmann mitgeteilt. Ebenfalls wurde die Umleitung der Anger wieder aufgehoben.

Das Gewässer wird zwar noch kontrolliert, es kann aber wieder dem natürlichen Lauf folgen. Vorsorglich befinden sich im Bereich der Unglücksstelle allerdings noch Sicherungen, die gegebenenfalls noch marginal vorhandene Verunreinigungen am direkten Schadensort abfangen würden. Weiter befinden sich bachabwärts ebenfalls vorsorglich Sicherungseinrichtungen. Regelmäßige Kontrollen zeigen hier seit Wochen keine Auffälligkeiten mehr an. Spaziergänger sollten ihre Hunde im Bereich der Unfallstelle jedoch nicht in die Anger lassen. In der Zeit vom 7. bis 11. September finden seitens des Unternehmens Lhoist weitere Arbeiten in dem Bereich des Wirtschaftsweges statt, so dass dieser wieder gesperrt wird. Die Firma hat Anwohner hierüber informiert.