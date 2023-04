Straßen in Wülfrath So wird alter Asphalt wieder verwendet

Rohstoffe sind nicht unendlich. Umso wichtiger ist das Recyceln, also das Wiederverwenden von Materialien. Das Bewusstsein dafür ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen. Mehr Nachhaltigkeit rückt nicht nur in den privaten Haushalten, sondern auch bei der öffentlichen Hand mehr in Fokus. Nachhaltig bauen, vorhandenes Material nicht einfach wegzuwerfen – beim Straßenbau gehört das schon seit Langem zum ganz normalen Alltagsgeschäft, wie Wülfraths Tiefbauamtsleiter Andreas Glahn im Gespräch mit der RP sagt.