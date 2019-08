Wülfrath : An Dazumal ab 28. August im Handel

Wülfrath In diesem Jahr wurden 475 Exemplare des Nostalgie-Kalenders aufgelegt.

Die Förderer der Pfadfinderschaft St. Georg haben einen neuen Nostalgie-Kalender aufgelegt. Die historischen Aufnahmen in „Wülfrath Anno Dazumal 2020“ zeigen die Kalkstadt in den 50er, 60er und 70er Jahren. Die Auflage beträgt in diesem Jahr 475 Stück. Diese werden ab Mittwoch, 28. August, zum Preis von acht Euro inklusive einer mit dem Unternehmen Lhoist gemeinsam finanzierten Papiertragetasche verkauft.

Das Titelbild zeige den Steinbruch „Prangenhaus“ mit der in diesem Jahr abgerissenen Steinbrecher-Anlagen in den 60- Jahren. Im Kalender 2020 sind unter anderem auch Aufnahmen des ehemaligen Karosseriewerkes Hebmüller oder ein Foto des Lehrer-Kollegiums der Städtischen Realschule im Jahr 1965 zu sehen. Neu in diesem Jahr ist, dass sich auf der letzten Kalenderseite eine Erläuterung einzelner Bilder zur Historie befindet. Der Kalender ist ab Mittwoch bei Schlüter`s Geniessertreff (Wilhelmstraße 131a), Am Kliff 21 im Kiosk von Rohdenhaus, in der Buchhandlung Rüger (Wilhelmstraße 136), in der Gaststätte „Zum alten Rathaus“ (Wilhelmstraße 161) und in der

AWO (Schulstraße 13) erhältlich. Der Erlös kommt der Jugendarbeit insbesondere die der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg zu Gute.