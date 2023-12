Menschen des Jahres 2023 Dank ihm haben Kinder eine Überlebenschance

Während sich die anderen auf die Weihnachtstage vorbereitet, Geschenke eingekauft und verpackt haben, hat Marc Friedrich überlegt, was er noch alles braucht und ließ den Krankenwagen bekleben. Während andere das Festtagsmahl erst noch verarbeiten müssen und die ruhige Zeit zwischen den Feiertagen genießen, ist Friedrich auf dem Weg nach München, um einen Inkubator speziell für Kinder abzuholen, der einen Tag später in seinen besonderen Rettungswagen (RTW) für die Ukraine eingebaut werden muss. Denn am 3. Januar 2024 startet „Ambulance for Kids“ (AfK), seine neugegründete Nichtregierungsorganisation (NGO). Dann geht es mit Geländewagen und RTW ins Kriegsgebiet der Ukraine, um dort eine bessere Versorgung für schwerkranke und verletzte Kinder zu etablieren.