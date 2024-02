Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Ich habe Respekt, aber keine Angst“

Luftalarme sind an der Tagesordnung. Für Marc Friedrich sind sie, genau wie der Gang in den Luftschutzkeller, inzwischen alltägliche Routine. „Ich habe Respekt, aber keine Angst. Bei Angst wäre ich hier falsch“, sagt Friedrich überzeugt. Seit Anfang Januar lebt der ausgebildete Notfallsanitäter gemeinsam mit dem ukrainischen Volk mitten im Krieg. Denn er hat eine besondere Mission: Er möchte die vom ihm selbst gegründete Hilfsorganisation „Ambulance for Kids“ im Kriegsgebiet etablieren und Menschen so ein Stück mehr Hilfe zur Selbsthilfe bieten.