Sie beleben die Innenstadt in Wülfrath Die „Walking Acts“ musizieren doch die City

Was ist ein Sommer ohne Open-Air-Veranstaltungen? Musik oder Theater unter freiem Himmel zu genißen, macht das Sommergefühl perfekt. Darauf müssen auch die Wülfrather in diesem Jahr nicht verzichten. Obwohl sich die Politik im Frühjahr für die Streichung der Mittel zur Unterstützung der Kulturveranstaltungsreihe „Walking Acts“ in einer Gesamthöhe von 7500 Euro aus Spargründen im aussprach (wir berichteten), findet sie nun doch statt. Ab Samstag werden verschiedene Musiker, Vereine und Solo-Künstler für Abwechslung und Unterhaltung am Samstagvormittag sorgen.