Kultur in Wülfrath Zeitreise zurück zum Petticoat

Kultur am Montag“ im WIR-Haus ist nicht nur eine tolle Ergänzung zum vorhandenen Kulturangebot in der Stadt. Sie bietet auch jede Menge Abwechslung an den einzelnen Terminen selbst. Von Comedy über Musik und Unterhaltung ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zuletzt gab es die Vorpremiere des neuen Programms von Kabarettist René Steinberg in dem gemütlichen Veranstaltungssaal.