Wülfrath : Am Freitag startet das Tunnelkino

Wülfrath Karten für die vier Filme des Freiluftkinos sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Gegen 21 Uhr, wenn es am Freitag, 6. September, schon dunkel geworden ist, wird der Vorplatz des Zeittunnels von einer überdimensionalen Leinwand erleuchtet. Die Biografie über Queen-Sänger Freddie Mercury „Bohemian Rhapsody“ macht den diesjährigen Auftakt der Freiluftkino-Saison in Wülfrath. Am Samstag, 7. September, folgt „Der Junge muss an die frische Luft“, ein autobiografischer Film um die Kindheit von Hape Kerkeling.Der Einlass ist ab 19.30 Uhr.