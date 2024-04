Neues Angebot für Frauen in Wülfrath „Café Grenzenlos“ soll Brücken bauen

Wenn es darum geht, sich die richtige Hilfe beim Thema Pflege von Angehörigen zu holen, weiß Nuran Demirbas genau, an wen sie sich wenden muss. Doch viele Frauen aus ihrem Umkreis wissen das nicht. Immer wieder ist das der Wülfratherin in ihrer Velberter Moschee aufgefallen. „Ich bin oft darauf angesprochen worden, wo man sich die Informationen holen kann“, berichtet Demirbas. Frauen aus ihrer Generation mit Migrationshintergrund fehle das Wissen, dass es Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt und an wen man sich wenden kann. Und den Frauen fehlt ein Ort, wo sie unter sich sind und sich austauschen können. So entstand die Idee von „Café Grenzenlos“.