Beratungsangebot in Wülfrath Hier erhalten Frauen Hilfe

Bei der Frauenberatung werden Frauen von Frauen beraten – und das zu allen frauenspezifischen Themen. So finden sie dort unter anderem Unterstützung in Umbruch- und Krisensituationen, Hilfe im Umgang mit Behörden und Begleitung bei drohender oder erlebter Gewalt. „Die Beratung ist vertraulich, freiwillig, kostenfrei, auf Wunsch anonym, unabhängig von Nationalität und Religion und unterliegt der Schweigepflicht. Außerhalb der Sprechstundenzeit in Wülfrath können Termine auch direkt in der Allgemeinen Frauenberatungsstelle des SKFM Mettmann e. V. stattfinden“, informiert Wülfraths Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano.