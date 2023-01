Kultur in Wülfrath Mit Simon und Jan wird alles gut im WIR-Haus

Zwei vielfach ausgezeichnete Kleinkünstler gastieren nämlich am 13. Februar im WIR-Haus. Im Rahmen der Reihe Kultur am Montag kommt das Liedermacher-Duo „Simon & Jan“ in die Kalkstadt. Im Gepäck der beiden Musiker befinden sich nicht nur kluge Texte und Selbstironie, sondern auch eine gewisse Portion Kaltschnäuzigkeit. Ihr Versprechen: „Alles wird gut!“