Heimatmuseum : Was das Niederbergische Museum in Wülfrath zu bieten hat

Bitte Platz zu nehmen – gleich deckt Großmutter den Tisch und trägt einen Topf dampfender Suppe auf. Oder nicht? Foto: Alexandra Rüttgen

Wülfrath Das Niederbergische Museum in Wülfrath gestattet einen Blick in eine Zeit, in der das von Landwirtschaft und Kalkabbau gepräge Leben hart und entbehrungsreich war. In den Prachträumen kann auch geheiratet werden und Interessierte können eine original Bergische Kaffeetafel buchen.

