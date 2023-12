Führungswechsel in Wülfrath Alexia Spieler ist neue Geschäftsführerin von Lhoist

Alexia Spieler ist seit über fünf Jahren in verschiedenen Leitungspositionen für Lhoist tätig. Die 38-jährige Betriebswirtin hat 2018 als Associate Director beim Unternehmen angefangen. Zuvor hatte sie zehn Jahre als Strategie- und Unternehmensberaterin bei PricewaterhouseCoopers in globalen und nationalen Projekten in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. 2019 wechselte Sie bei Lhoist Germany in den Vertrieb und übernahm 2020 als Commercial Director die Gesamtverantwortung für alle Vertriebsaktivitäten der Unternehmung und stieg in dieser Funktion in die Geschäftsleitung auf. Seit April 2023 verantwortete Spieler zusätzlich als Vice President Strategy & Transformation die Strategieentwicklung und -umsetzung des weltweit tätigen Lhoist-Konzerns in Europa. Hierbei steht das Thema CO 2 -arme Kalkproduktion als Ausgangspunkt für eine klimaneutrale Industrie im Mittelpunkt.