Musik in Wülfrath Raues Saxophon und britischer Humor

Albie Donnelly ist seit 40 Jahren als Jazz-Musiker unterwegs. Auch mit 75 Jahren ist er Dauergast auf Jazz-Festivals und in Jazz Clubs. Der 1947 in Liverpool geborene Saxofonist, Bandleader und Leadsänger gründete im Jahr 1973 die Band „Supercharge“, die rasch als eine der besten britischen Live-Bands bekannt wurde. „Mr. Supercharge“ Albie Donnelly war Studiomusiker unter anderem für Bob Geldof and the Boomtown Rats und hat seit 1976 zahlreiche CDs veröffentlicht. Neben großen Tourneen mit Band liebt Donnelly vor allem eines: die intime Atmosphäre von Jazz- und Blues-Clubs.