Konzert in Wülfrath Musik als Botschaft gegen Hass und Hetze

Das gilt auch für das kommende Konzert am 26. Januar im großen Saal der Awo an der Schulstraße 13. An diesem Abend gastiert das Wuppertaler Orchester „Al Watan“ in Wülfrath. Singen wird zudem die ukrainische Koloratursopranistin Nadiia Sheremetieva, die seit ihrer Flucht aus der Ukraine fester Bestandteil des Wuppertaler Orchesters ist. Ihr zur Seite steht als zweite Solo-Stimme Lana Horsthemke aus Wuppertal.