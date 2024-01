Kultur in Wülfrath Ihre Musik berührt die Seele der Menschen

Insgesamt zwei Sets spielte das interkulturelle Ensemble, das mit zwölf Instrumentalisten und zwei Sängerinnen auftrat. Mit dabei waren mit Gabriele Geist und Ingo Wünsch auch zwei Wülfrather Musiker. Im ersten Set teilten sich Lara Horsthemke, die international bekannte Hits, wie „Here comes the rain again“ oder „Seven Nation Army“ interpretierte, und Nadiia Sheremetieva das Konzert. Dabei wurde deutlich, dass die ukrainische Koloratursopranistin auch Hits kann: Beeindruckend war ihre Interpretation von „That I would be good“ von Alanis Morissette.