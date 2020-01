Der schönste Tag im Leben : Wülfrath weiter beliebt bei Brautpaaren

Wülfrath Dem schönsten Tag im Leben gehen allerhand Vorbereitungen voraus. Abgesehen von der hoffentlich lebenslänglich richtigen Wahl des Partners ist die to-do-Liste umfangreich. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei, den richtigen Ort ausfindig zu machen.

98 Ehen wurden im Trauzimmer im Rathaus, zwölf in der Kutscherstuben in Düssel, zwei im Niederbergischen Museum und eine in der Kathedrale in Schlupkothen geschlossen. Als überaus beliebt entpuppten sich die Samstagstrauungen. Diese Termine wurden für 48 Eheschließungen genutzt. Wie auch schon in den Vorjahren, nahmen 30 auswärtige Paare die Möglichkeit wahr, in Wülfrath zu heiraten.