Aktion in Wülfrather Seniorenheim Mit der VR-Brille zu den Elefanten

Die begeisterte VR-Brillen-Nutzerin ist Rita Kerper. Sie ist die Erste, die sich getraut hat, das etwas futuristisch anmutende Gerät aufzuziehen. Mitgebracht haben diese VR-Brillen – Abkürzung für Virtual-Reality-Brillen – die Mitarbeiter von Fördiko aus Münster. Fördiko steht für „Förderung digitaler Kompetenzen“. Und so bietet Fördiko nicht nur VR-Brillen-Workshops an, sondern auch Schulungen in Sachen digitale Medien. „Für Senioren und für Menschen mit Behinderung“, sagt Marcel Scharf, Mitgründer von Fördiko. Denn, das sagt auch Antje Holitschke vom Sozialen Dienst: „Die digitalen Medien halten auch Einzug in die Senioreneinrichtungen.“