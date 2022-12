Serie Mit Herzblut engagiert für Wülfrath Ehrennadel verliehen: „Das Gefühl von Glück weitergeben“

Es ist der rote Faden im Leben von Adelheid Heiden: Gemeinschaft, füreinander da sein. Wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist, hat die gebürtige Wülfratherin schon in Kindertagen durch ihre Mutter gelernt, als Mitglied bei den Pfadfindern vertieft und mit ins Erwachsenenalter bewahrt. Die 72-Jährige engagiert sich mit Leib und Seele für die Menschen und ihre Heimatstadt – und das gleich auf vielfältige Weise in über zwölf ehrenamtlichen Mitgliedschaften. „Das war mir selbst gar nicht bewusst, dass es so viel ist“, sagt sie mit einem Lachen.