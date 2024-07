Sekundarschule in Wülfrath Jahrgang 2024 war besonders erfolgreich

Zum Abschluss gab es zudem noch ein besonderes Geschenk von einigen Schülern. Sie haben die alte Sitzgruppe hinter dem Schulgebäude wieder aufgewertet. Denn an den massiven Holzbalken hatte die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Zehntklässler Fabian Kappel sah das Problem und organisierte eine Lösung. Als angehender Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) fragte er bei seinem zukünftigen Arbeitgeber, der Firma Zidec, nach, was ein Austausch der Sitz- und Tischfläche kosten würde. Die KunstArt-AG – in der er sich ebenfalls engagiert – finanzierte das entgegenkommende Angebot der Firma. Den Aufbau haben Kappel und seine Freunde dann selbst durchgeführt, sein Betrieb stellte die benötigten Materialien zur Montage. „Die Schüler haben das großartig und eigenverantwortlich organisiert. Ich musste lediglich Genehmigungen einholen und ein bisschen koordinierend unterstützen. Die eigentliche Arbeit aber haben die Zehner übernommen. Ich bin begeistert“, erklärt Becker.