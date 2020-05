Sommer-Dressur-Festival in Aprath abgesagt : Vom Turnier-Organisator zum Pferdeflüsterer

Sommer-Dressur-Festival in Aprath abgesagt

Wülfrath Mit der Absage des renommierten Pfingstturniers verliert Wülfrath eine hochkarätige Reitsport-Veranstaltung. Dafür kümmern sich Martin Volmer und seine Tochter Helena verstärkt um die Arbeit mit dem Nachwuchs sowie sogenannte Problempferde.

Vor 19 Jahren sind Luciana und Martin Volmer mir ihren Pferden aus Essen in die Kalkstadt gezogen. Seitdem veranstalteten sie zusammen mit dem Reitverein Wülfrath-Aprath ein bedeutendes Pfingstturnier. „Es ist das erste Mal, dass es ausfallen muss“, bedauert Luciana Volmer. Das hochkarätige Dressur-Event ist ein Opfer der Corona-Krisein diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen.

Training

„Das ist natürlich sehr schade“, sagt auch Tochter Helena Volmer, die Pferdewirtschaftsmeisterin ist, und zusammen mit ihrem Vater Pferde und Reiter ausbildet. „In der Winterpause hat man intensiv daran gearbeitet, die Kommunikation mit dem Pferd zu verbessern, die Hilfengebung in Bereichen, die einem noch schwer gefallen sind, zu verfeinern. Das kann man jetzt leider nicht zeigen“, erzählt sie. „Hinzu kommt, dass wir Pferde haben, die außergewöhnlich lange im Sport gehen.“

Wie etwa Lennox, ein 19-jähriger Wallach, der seinem Alter zum Trotz in der Dressur der höchsten Klasse startet: „Er ist fit wie ein Turnschuh, aber ob das in der nächsten Saison noch so ist, weiß man ja nicht.“ Sie selbst ritt auf Schimmel Eddy – damals 21-jährig – ihre erste S-Dressur. „Für ihn war es die letzte große Prüfung. Ich hatte ihm versprochen, dass wir das noch machen“, erzählt sie schmunzelnd.