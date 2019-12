Nachwuchs aktiv in Umweltthemen einbinden : Kinder malen für den Abfallkalender

Wülfrath Nicht mit Fotos, sondern Bildern Wülfrather Kinder ist der neue Abfall- und Umweltkalender geschmückt.

„Leider war das Zeitfenster eng gesteckt“, erinnert sie sich an lediglich drei Wochen, die Kinder bis zum Abgabetermin am 11. Oktober hatten. „Ich besprach die Idee mit einem Kollegen“, berichtet Ulrike Eberle. „Und der ist Teil der Initiative ‚Parents for future’.“ In Kooperation mit diesem Verbund wurde dann zum großen Klimamalwettbewerb aufgerufen. „Fünf- bis Zwölfjährige wurden per Plakat aufgerufen, sich mit ihren gemalten Auseinandersetzungen zum Thema Umwelt einzubringen.“ Die schönsten und originellsten Bilder sollten dann zur optischen Gestaltung besagten Abfall- und Umweltkalenders beitragen, der in einer Auflage von 13.000 Stück erscheint und an alle Wülfrather Privathaushalte sowie Gewerbebetriebe verteilt wird.

In einer Sammelbox im Rathaus abgegeben, wählte die Jury, die sich aus Mitgliedern der „Parents for Future“ bildete und in Absprache mit der Abfallberaterin entschied, die schönsten Malereien aus. Das Rennen ums Cover machte die zehnjährige Elahe, die die Lindenschule besucht. „Mit der Robbe am Südseestrand ist leicht zu erkennen, wie sich die junge Künstlerin kritisch mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt“, heißt es von Abfallberatung und Initiative. Jenseits des Abdrucks bekamen die Erstplatzierten Geschenke. Die jungen Künstler dürfen sich auf außerdem ihre erste Ausstellung freuen. Denn alle Motive werden in der Stadtbücherei an der Wilhelmstraße ausgestellt. Das Fazit der ersten Zusammenarbeit mit der Elterninitiative fällt „absolut positiv aus. Vor allem freut mich, mit welchen Ideen sich die Kinder eingebracht haben.“ Der Abfallkalender mit Kinderbildern soll also kein Einzelfall bleiben, „da kann ich mir durchaus eine Fortsetzung vorstellen“, sagt Ulrike Eberle. Sie freut sich über Ideen aus der Bürgerschaft, auch was Schwerpunktthemen angeht: „Wer zündende Vorschläge hat, die sich umsetzen lassen, ist eingeladen, sich bei mir zu melden.“