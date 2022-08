Kunstausstellung im Museum : Monika Abbotts zeigt ihre Werke aus 20 Jahren künstlerischen Schaffens

Wülfrath Der Trägerverein Niederbergisches Museum lädt am 4. September Interessierte zur Vernissage der Ausstellung „„Aspekte oder von vielem etwas“ ein.

Auf diversen Workshops und Malkursen, etwa bei Bernhard Lokai, einem Meisterschüler von Gerhard Richter, hat Abbotts sich in den unterschiedlichsten Techniken ausprobiert, die ihr halfen, ihre ureigenste Richtung zu finden. Dabei blieb allerdings die Neugierde auf neue Techniken immer erhalten. Heute arbeitet sie mit Öl, Acryl, Airbrushfarben, Textilien und Resin. Im Entdecken neuer Ausdrucksmöglichkeiten in Material und Technik geht für sie nach wie vor eine große Faszination aus. Hiervon wird sie inspiriert, ihre Arbeiten mit anderen zu teilen, anderen Mal-Interessierten auch die Techniken weiterzugeben und von anderen Künstlern zu lernen. Zuerst in Gemeinschaftsausstellungen, später dann auch in Einzelausstellungen hat sie ihre Werke präsentieren können.