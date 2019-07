Wülfrath : 81-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Wülfrath Die Strafe – ein Jahr, acht Monate – wurde zur Bewährung ausgesetzt. Es ging um Tötung aus Liebe.

Vor Gericht muss er sich nun fragen lassen, ob es nicht andere Wege gegeben hätte, um mit der Demenz seiner Frau umzugehen. „Ich habe sie da auf dieser Station in Aprath liegen sehen mit offenen Mund. Sie konnte nicht mehr schlucken – und da war mir klar: Jetzt ist es soweit“, erinnert er sich. Was er sonst erzählt über die Krankheit seiner Frau, möchte man am liebsten nicht hören. Schon als er sie noch zuhause gepflegt hat, konnte er sie keine Minute allein lassen. In der Badewanne sitzend, habe sie nach der Polizei gerufen. Später im Heim habe er sie mit einem Sturzhelm am Tisch sitzen sehen: „Sie hat sich ständig mit der Hand gegen die Stirn geschlagen“, erinnert er sich an einen Anblick, den er bis heute nicht aus dem Kopf bekommt. Da waren Verwandte und Arbeitskollegen längst weggeblieben. Niemand habe mehr danach gefragt, wie es seiner Frau gehe. „Ich war mit den Nerven am Ende“, sagt er. All das beweinen konnte er erst, als eine Nachbarin nun als Zeugin von der glücklichen Ehe schwärmte, die er mit seiner Frau gehabt habe. Mehr als fünfzig Jahre lang waren sie keinen Tag getrennt. Nun ist sie tot - und er erzählt seine Geschichte vor einem Gericht. Dort wird man entscheiden müssen, wie er bestraft werden soll. Gestraft ist er ohnehin: Seine Frau ist nicht mehr da und er hat überlebt.