Polizei in Wülfrath : 80-Jähriger mit 0,5 Promille schleudert über Kundenparkplatz

Polizei in Wülfrath

Das Unfallfahrzeug in Wülfrath musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Foto: Kreispolizei

Schrecksekunden auf einem Kundenparkplatz in Wülfrath: Ein Senior hat offenbar die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren, Durch schleudert, durchbricht einen Zaun und knallt auf der Böschung dahinter gegen einen Baum. Die Polizei sagt: Der 80-Jährige hatte getrunken.

Zeugen schildern die entscheidenden Minuten am Mittwoch gegen 17.45 Uhr so: Mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor habe der rote Mazda stark beschleunigt. Der 80 Jahre alte Fahrer schleuderte zunächst über den Kundenparkplatz eines Warenhauses an der Straße „Zur Fliethe“. Das Auto durchbrach einen Maschendrahtzaun und knallte auf der stark abfallenden Böschung dahinter gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 6000 Euro.