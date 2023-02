Forschung in Wülfrath 745.000 Euro Fördergeld als Motor für die Autoforscher

Zwar ist die Mobilitätswende seit langem bekannt und Elektrofahrzeuge werden zunehmend wichtiger, jedoch fehlt bislang eine systematische Erhebung, was dies für die gesamte Wirtschaft bedeutet. „Die Veränderungen im Zuge der Mobilitätswende betreffen nicht nur Automobilzulieferer. Auch diese haben Unternehmen, von denen Materialien für den Herstellungsprozess eingekauft werden.“ Lemmen beschreibt das Anliegen so: „Die Frage ist deshalb, welche Bauteile werden zukünftig noch für Elektrofahrzeuge benötigt und welche Unternehmen aus welchen Branchen finden in Zukunft keinen Absatzmarkt mehr für ihre Produkte? Wie können sie neue Märkte finden? Muss dafür die Produktion verändert werden? Und welche Weiterbildungsangebote für das Personal sind notwendig?“