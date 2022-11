Jugend in Wülfrath : Präventionstag: 60 Experten stärken den Kinderschutz

Jugend in Wülfrath

Beim Präsentionstag in Wülfrath ging es um die Vorbeugung gegen sexuelle Übergriffe. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wülfrath Die Sache mit dem Respekt wird bei sexuellen Übergriffen handfest. Was können Eltern und Kinder tun? Wo bekommen sie Hilfe? Wie funktioniert Vorbeugung? Antworten gab es beim Präventionstag in Wülfrath.

Im Rahmen der Initiative „Respekt?! Du mich auch!?“ des Jugendamtes Wülfrath gab es kürzlich im Paul-Ludowigs-Haus einen Präventionstag. Dort trafen sich Fachkräfte, Ehrenamtliche, Eltern und weitere Expertinnen und Experten, die sich mit dem vorbeugenden Schutz vor sexuell übergriffigem Verhalten von und an jungen Menschen beschäftigen. Mit der Veranstaltung wurden alle Kräfte angesprochen, die den Kinderschutz in Wülfrath mittragen. Der Präventionstag ist ein Baustein in einer ganzen Reihe von Aktionen, die mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt werden.