Schwerverletzter nach Autounfall : Schwerverletzter nach frontalem Zusammenstoß

Wülfrath Bereits Freitagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wülfrah. Zwei Autos stießen dabei aus bislang ungeklärten Gründen frontal aufeinander. Ein 74-jähriger Mann aus Mettmann wurde dabei schwerverletzt.

Wülfrath (von) Am Freitagmittag des 18. Dezember gegen 13.10 Uhr fuhr ein 57 jähriger Wuppertaler mit seinem VW Touran auf der Straße Koxhof in Wülfrath in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe der Hausnummer 6 kam ihm plötzlich aus noch ungeklärter Ursache ein Dacia frontal auf seiner Fahrspur entgegen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichversuchen konnte eine Kollision nicht verhindert werden.