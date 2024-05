Traditionsveranstaltung in Wülfrath War die 50. Autoschau die Letzte?

Als kleine, aber feine Fachmesse präsentierte sich am Sonntagnachmittag die nunmehr 50. Auflage der traditionellen Auto- und Motorradschau in der Kalkstadt. Bei strahlendem Sonnenschein flanierten interessierte Besucher zwischen den ausgestellten Neufahrzeugen auf dem Parkplatz am Diek. Schnittige Stadtflitzer, geräumige Familienkutschen bis hin zu einigen neu aufgelegten Klassikern, wie der elektrifizierte „ID Buzz“ von VW oder einem nachtblauen Mustang, lockten die Besucher der Schau an. Letzteres Modell weckte vor allem bei Auto-Nostalgikern Gefühle, als man den Motor für einen kurzen Moment brummend aufheulen ließ. In ungezwungener Atmosphäre kamen Händler mit den potenziellen Kunden ins Gespräch, während Autofans sich untereinander austauschten und fachsimpelten.