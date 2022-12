Justiz in Wülfrath Wülfrather ist wegen Missbrauchs angeklagt

Für Eltern ist ein solches Szenario der Albtraum: Ihre Kinder sind in den sozialen Netzwerken unterwegs und dort geraten sie an Leute, die es nicht gut mit ihnen meinen. Dazu gehört auch ein Wülfrather, der sich nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht verantworten muss. Der Angeklagte hatte die Taten gestanden und sich bei den Opfern entschuldigt. Er sei damals davon ausgegangen, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Erst in der JVA sei ihm bewusst geworden, dass es eine „Begegnung auf Augenhöhe“ mit Kindern nicht geben könne. Das sein Tun strafbar sei, habe er hingegen gewusst.