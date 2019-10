Unfall mit Fahrerflucht in Wülfrath : VW-Fahrerin rauscht mit 2,0 Promille in Verkehrsinsel

Wülfrath Am frühen Dienstagmorgen kam es gegen 2.40 Uhr im Kreisverkehr Kocherscheidt an der Ortsgrenze zu Velbert zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, der allerdings durch einen Zeugen schnell geklärt werden konnte.

Zur Unfallzeit befuhr eine 47-jährige Velberterin mit ihrem roten VW die Nevigeser Straße (L74) aus Richtung Hammerstein in Richtung Velbert. Am Kreisverkehr in Höhe Dieselstraße, Asbrucher Straße und Wülfrather Straße bog sie nicht scharf nach rechts in den Kreisel ein, sondern fuhr über den hohen Bordstein hinweg auf die begrünte Mittelinsel in Richtung Wülfrather Straße.