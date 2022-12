Politik in Wülfrath 43 Ratsleute beantragen die Abwahl des 1. Beigeordneten

Am Donnerstag ist ein Antrag auf Abberufung des Ersten Beigeordneten und Kämmerers Paul-Georg Fritz im Wülfrather Rathaus eingegangen. Gegen ihn hat Bürgermeister Rainer Ritsche ein Disziplinarverfahren gestartet. Die Rechtsabteilung des Kreises ermittelt zu den Vorwürfen, Fritz habe sich in Wülfrath an zwei Tagen krank gemeldet, in seiner Heimatstadt Wesel jedoch an Sitzungen teilgenommen, wie dort im Ratsinformationssystem dokumentiert sein soll. Die Ermittlungen dazu laufen noch.