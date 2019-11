Kind sein in Wülfrath : Stadt initiiert Armutskonferenz

Kind sein in Wülfrath

Wülfrath Ziel des Termins ist, Kinder chancengleiches Aufwachsen in Wülfrath zu ermöglichen.

Im März 2017 initiiert, findet Samstag, 30. November, die inzwischen 4. Armutskonferenz statt. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein chancengerechtes Aufwachsen in Wülfrath!“ laden die Organisatorinnen rund um Jugendamtsleiterin Bärbel Habermann und Leiterin der Frühen Hilfen Gudula Kohn zum Termin im Rathaus ein. In der Kalkstadt leben etwa 3300 Kinder, davon sind etwa 550 von Armut betroffen, wie die beiden Frauen vorrechnen. „Das ist jedes sechste Kind.“

Für sie alle gemeinsam an einer guten Zukunft zu arbeiten, ist das Ziel der Akteure. Das Jugendamt ist dabei nur ein Teil im Puzzle. 53 Anmeldungen gibt es, die gemeinsam das aus den Ergebnissen der vorangegnagenen Tagungen entwickelte Präventionsleitbild ergebnisorientiert umsetzen wollen.

Konzept Die Konferenz am Samstag, 30. Novermber, ist die 4. Armutskonferenz. Die erste fand im März 2017 statt.

„Vom Kind aus gedacht, sollen die Jüngsten mit ihren Potentialen sowie ihren Unterstützungebedarfen wahrgenommen, optimal unterstützt und gefördert werden“, erklärt Bärbel Habermann. „Jetzt geht es darum, gemeinsam zu definieren, wo in den Präventionsketten Lücken sind und wie sie geschlossen werden können“, führt sie zum bereits engmaschigen Netzwerk der Angebote von etwa Stadt, Kirche und freien Verbände aus. Was fehlt in Wülfrath, wir wollen Visionen sammeln“, ergänzt Gudula Kohn. Und aus diesem Fokus ergeben sich dann weitere Themenfelder für die kommende Armutskonferenz 2020.