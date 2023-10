„Fühlen uns von der Bundesregierung sitzen gelassen“ Gestrandet am See Genezareth – Reisegruppe aus Wülfrath hofft aus Ausreise

Seit dem 2. Oktober hatte die Reisegruppe des Vereins, der das Gedenken an die Shoa wachhalten will, viel gesehen: den Bahai-Tempel in Haifa, eine Schlauchboottour auf dem Jordan, Ausgrabung und Wasserleitung in Caesarea sind nur wenige Beispiele für die Tour, auf die sich viele Wülfrather Lehrerinnen und Lehrer, ehemalige Schüler und Nachbarn gemacht haben.