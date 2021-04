Vorfahrt in Wülfrath missachtet : Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden nach Kollision

Etwa 20.000 Euro Sachschaden entstanden durch die Kollision am Eichenweg in Wülfrath. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath Ist der Straßenverkehr an einer Kreuzung eigentlich durch eine Ampelanlage geregelt - und die ist abgestellt – gelten die vorhandenen Verkehrsschilder. Daran aber hielt sich ein 33-jähriger Wülfrather nicht und knallte mit dem Auto eines Mettmanners zusammen.

Den beiden Fahrern ist zum Glück nicht viel passiert, ihre in den Unfall verwickelten Fahrzeuge allerdings tragen deutliche Spuren des Zusammenstoßes. Sonntagnachmittag, 11. April, gegen 13.50 Uhr, kam es an der innerörtlichen Einmündung an der Kreuzung vom Eichenweg mit der Mettmanner Straße (L 422) in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.