Geschwindigkeitsrausch in Wülfrath 17-Jähriger liefert sich in Wülfrath und Velbert Verfolgungsjagd mit Polizei

Wie die Kreispolizei mitteilt, wollten die Beamten gegen 22.20 Uhr eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines weißen Audi A3 durchzuführen, der an der Kreuzung Rohdenhauser Straße/Flandersbacher Straße in Wülfrath eine rote Ampel missachtete. Die Polizisten folgten dem Audi und gaben mehrere Anhaltesignale. Diese ignorierte der Fahrer und flüchtete mit seinem Auto auf die A44 in Richtung Essen.